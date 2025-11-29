Precio de PhyChain hoy

El precio actual de PhyChain (PHYCHAIN) hoy es $ 2.41, con una variación del 1.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PHYCHAIN a USD es $ 2.41 por PHYCHAIN.

PhyChain actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- PHYCHAIN. Durante las últimas 24 horas, PHYCHAIN cotiza entre $ 2.353 (bajo) y $ 2.476 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, PHYCHAIN experimentó un cambio de +1.13% en la última hora y de +6.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 64.40K.

Información del mercado de PhyChain (PHYCHAIN)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 64.40K$ 64.40K $ 64.40K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.82B$ 4.82B $ 4.82B Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de PhyChain es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 64.40K. El suministro circulante de PHYCHAIN es de --, con un suministro total de 2000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.82B.