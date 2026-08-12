Precio de Lobstar hoy

El precio actual de Lobstar (LOBSTAR) hoy es $ 0, con una variación del 7.42% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LOBSTAR a USD es $ 0 por LOBSTAR.

Lobstar actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 85,873, con un suministro circulante de 999.69M LOBSTAR. Durante las últimas 24 horas, LOBSTAR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01025885, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LOBSTAR experimentó un cambio de -0.29% en la última hora y de -10.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Lobstar (LOBSTAR)

Cap de mercado $ 85.87K$ 85.87K $ 85.87K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 85.87K$ 85.87K $ 85.87K Suministro de Circulación 999.69M 999.69M 999.69M Suministro total 999,689,960.351224 999,689,960.351224 999,689,960.351224

La capitalización de mercado actual de Lobstar es de $ 85.87K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LOBSTAR es de 999.69M, con un suministro total de 999689960.351224. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 85.87K.