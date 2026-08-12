Precio de LightLink hoy

El precio actual de LightLink (LL) hoy es $ 0.00119592, con una variación del 0.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LL a USD es $ 0.00119592 por LL.

LightLink actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 97,672, con un suministro circulante de 81.67M LL. Durante las últimas 24 horas, LL cotiza entre $ 0.00119235 (bajo) y $ 0.00119939 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.162301, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00117736.

En el corto plazo, LL experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de +0.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 28.46K.

Información del mercado de LightLink (LL)

Cap de mercado $ 97.67K$ 97.67K $ 97.67K Volumen (24H) $ 28.46K$ 28.46K $ 28.46K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Suministro de Circulación 81.67M 81.67M 81.67M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de LightLink es de $ 97.67K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 28.46K. El suministro circulante de LL es de 81.67M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.20M.