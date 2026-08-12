Precio de LESTER by Virtuals hoy

El precio actual de LESTER by Virtuals (LESTER) hoy es $ 0, con una variación del 0.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LESTER a USD es $ 0 por LESTER.

LESTER by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 47,259, con un suministro circulante de 1.00B LESTER. Durante las últimas 24 horas, LESTER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00477824, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LESTER experimentó un cambio de -- en la última hora y de -7.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de LESTER by Virtuals (LESTER)

Cap de mercado $ 47.26K$ 47.26K $ 47.26K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 47.26K$ 47.26K $ 47.26K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de LESTER by Virtuals es de $ 47.26K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LESTER es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 47.26K.