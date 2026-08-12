Precio de Manadia hoy

El precio actual de Manadia (UMXM) hoy es € 0.1771, con una variación del 1.82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UMXM a EUR es € 0.1771 por UMXM.

Manadia actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- UMXM. Durante las últimas 24 horas, UMXM cotiza entre € 0.1746 (bajo) y € 0.2056 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, UMXM experimentó un cambio de -0.45% en la última hora y de -28.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 107.01K.

Información del mercado de Manadia (UMXM)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 107.01K€ 107.01K € 107.01K Cap. de mercado totalmente diluida € 53.13M€ 53.13M € 53.13M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Manadia es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 107.01K. El suministro circulante de UMXM es de --, con un suministro total de 300000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 53.13M.