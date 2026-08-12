Precio de KLAUS hoy

El precio actual de KLAUS (KLAUS) hoy es $ 0, con una variación del 1.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KLAUS a USD es $ 0 por KLAUS.

KLAUS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 49,849, con un suministro circulante de 1.00B KLAUS. Durante las últimas 24 horas, KLAUS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.051944, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KLAUS experimentó un cambio de +0.54% en la última hora y de +0.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de KLAUS (KLAUS)

Cap de mercado $ 49.85K$ 49.85K $ 49.85K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 49.85K$ 49.85K $ 49.85K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de KLAUS es de $ 49.85K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KLAUS es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 49.85K.