Precio de Kitty AI hoy

El precio actual de Kitty AI (KITTY) hoy es $ 0, con una variación del 2.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KITTY a USD es $ 0 por KITTY.

Kitty AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 70,659, con un suministro circulante de 994.69M KITTY. Durante las últimas 24 horas, KITTY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00490551, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KITTY experimentó un cambio de +0.65% en la última hora y de -0.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kitty AI (KITTY)

Cap de mercado $ 70.66K$ 70.66K $ 70.66K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 70.66K$ 70.66K $ 70.66K Suministro de Circulación 994.69M 994.69M 994.69M Suministro total 994,685,833.0 994,685,833.0 994,685,833.0

La capitalización de mercado actual de Kitty AI es de $ 70.66K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KITTY es de 994.69M, con un suministro total de 994685833.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 70.66K.