Precio de Kindra by virtuals hoy

El precio actual de Kindra by virtuals (KINDRA) hoy es $ 0, con una variación del 2.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KINDRA a USD es $ 0 por KINDRA.

Kindra by virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 162,316, con un suministro circulante de 1.00B KINDRA. Durante las últimas 24 horas, KINDRA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KINDRA experimentó un cambio de +0.92% en la última hora y de -3.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 717.84.

Información del mercado de Kindra by virtuals (KINDRA)

Cap de mercado $ 162.32K$ 162.32K $ 162.32K Volumen (24H) $ 717.84$ 717.84 $ 717.84 Cap. de mercado totalmente diluida $ 162.32K$ 162.32K $ 162.32K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Kindra by virtuals es de $ 162.32K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 717.84. El suministro circulante de KINDRA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 162.32K.