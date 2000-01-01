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Principales tokens de MMO por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: MMO. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Monad
Monad
MON
$ 0.02149
0.00%
-1.32%
+3.89%
$ 255.78M
$ 5.90M
2
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.005059
-0.20%
-4.65%
-5.80%
$ 12.60M
$ 10.83M
3
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0015404
+1.86%
-3.23%
-7.58%
$ 10.46M
$ 36.88M
4
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000123
0.00%
-0.81%
-5.38%
$ 3.06M
$ 35.50M
5
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.06154
+0.16%
-0.16%
-11.48%
$ 2.79M
$ 1.01M
6
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00944042
-0.09%
+0.02%
+5.52%
$ 2.76M
$ 11.42K
7
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00384
-0.26%
-1.55%
-18.72%
$ 2.02M
$ 10.90M
8
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00183553
-0.46%
-0.00%
-2.32%
$ 1.90M
$ 84.84
9
Wrapped NCG
Wrapped NCG
WNCG
$ 0.00407374
-0.05%
-0.00%
+1.35%
$ 1.56M
$ 17.72K
10
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00117801
-0.22%
+0.02%
+9.90%
$ 1.18M
$ 1.88K
11
MetaCene
MetaCene
MAK
$ 0.00100714
+0.10%
0.00%
-1.73%
$ 1.01M
$ 9.82K
12
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.00006158
-0.88%
-3.24%
-2.49%
$ 892.38K
$ 257.13M
13
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00020743
-0.12%
-0.04%
+20.36%
$ 827.89K
$ 590.08
14
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01136345
-0.17%
-0.01%
-3.36%
$ 661.65K
$ 1.61K
15
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00153254
-0.02%
-0.00%
-3.04%
$ 571.41K
$ 836.92
16
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00968291
-0.29%
+0.01%
-1.63%
$ 474.14K
$ 622.61
17
END
END
END
$ 0.00308291
0.00%
--
+1.18%
$ 398.62K
$ 2.30
18
Moonsama
Moonsama
SAMA
$ 0.00034883
0.00%
--
-0.13%
$ 348.83K
$ 71.29
19
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.0002052
0.00%
--
+0.14%
$ 205.20K
$ 27.82
20
Sekuya
Sekuya
SKYA
$ 0.0002951
-4.50%
+9.58%
+2.51%
$ 170.47K
$ 43.33M
21
Kindra by virtuals
Kindra by virtuals
KINDRA
$ 0.00015796
-0.87%
-0.03%
-5.45%
$ 157.96K
$ 669.47
22
World Of Claudecraft
World Of Claudecraft
WOC
$ 0.00015777
+0.64%
+0.05%
-2.69%
$ 157.34K
$ 11.80K
23
Bezoge Earth
Bezoge Earth
BEZOGE
$ 3.609E-12
0.00%
+0.50%
+0.81%
$ 142.90K
--
24
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.00057613
0.00%
--
-0.66%
$ 110.18K
$ 4.15
25
Domi
Domi
DOMI
$ 0.00021959
-0.50%
--
-10.97%
$ 107.49K
$ 73.40
26
HermesWorld
HermesWorld
HERMESWORLD
$ 6.417E-5
-1.63%
-14.90%
-54.48%
$ 64.16K
--
27
Gaia Everworld
Gaia Everworld
GAIA
$ 9.991E-5
0.00%
+0.60%
+0.98%
$ 42.21K
--
28
Blink Galaxy
Blink Galaxy
GQ
$ 4.84E-6
0.00%
0.00%
-0.21%
$ 41.21K
--
29
DEEPSPACE
DEEPSPACE
DPS
$ 0.00051697
0.00%
--
0.00%
$ 37.88K
$ 1.12
30
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.22E-6
0.00%
-0.60%
-0.92%
$ 32.20K
--
31
SEKA
SEKA
SEKA
$ 3.156E-5
-0.28%
+2.20%
+3.88%
$ 31.56K
--
32
Space Nation Oikos
Space Nation Oikos
OIK
$ 8.99E-5
+0.10%
-1.10%
-11.72%
$ 31.17K
--
33
Valora
Valora
VALORA
$ 2.616E-5
-0.04%
+8.50%
+18.48%
$ 23.64K
--
34
Metaverser
Metaverser
MTVT
$ 4.801E-5
0.00%
-15.90%
-15.25%
$ 22.39K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de MMO y por qué son populares?
Los tokens de MMO representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 34 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $300.65M.
¿Cuál es el token de MMO con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de MMO rastreados en MEXC, SKYA ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 9.58% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de MMO están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 34 tokens de MMO, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. MON, BIGTIME, TLM se encuentra entre los tokens populares de MMO. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría MMO?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría MMO es de aproximadamente $300.65M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector MMO, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.