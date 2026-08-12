Precio de Khorus hoy

El precio actual de Khorus (KHO) hoy es $ 0, con una variación del 15,11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KHO a USD es $ 0 por KHO.

Khorus actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12 598,03, con un suministro circulante de 806,50M KHO. Durante las últimas 24 horas, KHO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,00108917, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KHO experimentó un cambio de +0,34% en la última hora y de +8,08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Khorus (KHO)

Cap de mercado $ 12,60K$ 12,60K $ 12,60K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15,22K$ 15,22K $ 15,22K Suministro de Circulación 806,50M 806,50M 806,50M Suministro total 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

La capitalización de mercado actual de Khorus es de $ 12,60K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KHO es de 806,50M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15,22K.