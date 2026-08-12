Precio de Jotchua hoy

El precio actual de Jotchua (JOTCHUA) hoy es € 0.001366, con una variación del 1.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JOTCHUA a EUR es € 0.001366 por JOTCHUA.

Jotchua actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- JOTCHUA. Durante las últimas 24 horas, JOTCHUA cotiza entre € 0.001277 (bajo) y € 0.00157 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, JOTCHUA experimentó un cambio de -1.80% en la última hora y de -17.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 56.58K.

Información del mercado de Jotchua (JOTCHUA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 56.58K€ 56.58K € 56.58K Cap. de mercado totalmente diluida € 1.37M€ 1.37M € 1.37M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 999,913,455 999,913,455 999,913,455 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Jotchua es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 56.58K. El suministro circulante de JOTCHUA es de --, con un suministro total de 999913455. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.37M.