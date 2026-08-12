Precio de Singularry AI hoy

El precio actual de Singularry AI (SINGULARRY) hoy es € 0.01017, con una variación del 1.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SINGULARRY a EUR es € 0.01017 por SINGULARRY.

Singularry AI actualmente está en el puesto #4367 por capitalización de mercado en € 0.00, con un suministro circulante de 0.00 SINGULARRY. Durante las últimas 24 horas, SINGULARRY cotiza entre € 0.0067 (bajo) y € 0.01096 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.0447297198277668322, mientras que el mínimo histórico fue € 0.00489225302782593.

En el corto plazo, SINGULARRY experimentó un cambio de -0.49% en la última hora y de -10.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 43.90K.

Información del mercado de Singularry AI (SINGULARRY)

Puesto No.4367 Cap de mercado € 0.00€ 0.00 € 0.00 Volumen (24H) € 43.90K€ 43.90K € 43.90K Cap. de mercado totalmente diluida € 10.17M€ 10.17M € 10.17M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Singularry AI es de € 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de € 43.90K. El suministro circulante de SINGULARRY es de 0.00, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 10.17M.