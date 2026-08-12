Precio de KARMA hoy

El precio actual de KARMA (KARMA) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KARMA a USD es $ 0 por KARMA.

KARMA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 339,390, con un suministro circulante de 1.00B KARMA. Durante las últimas 24 horas, KARMA cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02074913, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KARMA experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 10.04.

Información del mercado de KARMA (KARMA)

Cap de mercado $ 339.39K$ 339.39K $ 339.39K Volumen (24H) $ 10.04$ 10.04 $ 10.04 Cap. de mercado totalmente diluida $ 339.39K$ 339.39K $ 339.39K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de KARMA es de $ 339.39K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 10.04. El suministro circulante de KARMA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 339.39K.