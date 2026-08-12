Precio de just a frog hoy

El precio actual de just a frog (FROG) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FROG a USD es $ 0 por FROG.

just a frog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 28,133, con un suministro circulante de 999.96M FROG. Durante las últimas 24 horas, FROG cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.169194, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FROG experimentó un cambio de -- en la última hora y de -7.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de just a frog (FROG)

Cap de mercado $ 28.13K$ 28.13K $ 28.13K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 28.13K$ 28.13K $ 28.13K Suministro de Circulación 999.96M 999.96M 999.96M Suministro total 999,963,459.231422 999,963,459.231422 999,963,459.231422

La capitalización de mercado actual de just a frog es de $ 28.13K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FROG es de 999.96M, con un suministro total de 999963459.231422. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 28.13K.