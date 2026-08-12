Precio de JPY Coin v1 hoy

El precio actual de JPY Coin v1 (JPYC) hoy es $ 0.00750988, con una variación del 1.82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JPYC a USD es $ 0.00750988 por JPYC.

JPY Coin v1 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,531,001, con un suministro circulante de 2.47B JPYC. Durante las últimas 24 horas, JPYC cotiza entre $ 0.00731974 (bajo) y $ 0.00767899 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01558731, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JPYC experimentó un cambio de +0.54% en la última hora y de -3.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 62.52.

Información del mercado de JPY Coin v1 (JPYC)

Cap de mercado $ 18.53M$ 18.53M $ 18.53M Volumen (24H) $ 62.52$ 62.52 $ 62.52 Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.53M$ 18.53M $ 18.53M Suministro de Circulación 2.47B 2.47B 2.47B Suministro total 2,467,573,565.650272 2,467,573,565.650272 2,467,573,565.650272

La capitalización de mercado actual de JPY Coin v1 es de $ 18.53M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 62.52. El suministro circulante de JPYC es de 2.47B, con un suministro total de 2467573565.650272. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.53M.