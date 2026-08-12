Precio de JAM hoy

El precio actual de JAM (JAM) hoy es $ 0.00681529, con una variación del 7.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JAM a USD es $ 0.00681529 por JAM.

JAM actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 552,098, con un suministro circulante de 147.63M JAM. Durante las últimas 24 horas, JAM cotiza entre $ 0.00624454 (bajo) y $ 0.00678883 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.077332, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00619802.

En el corto plazo, JAM experimentó un cambio de +0.69% en la última hora y de -6.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 599.11.

Información del mercado de JAM (JAM)

Cap de mercado $ 552.10K$ 552.10K $ 552.10K Volumen (24H) $ 599.11$ 599.11 $ 599.11 Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.82M$ 6.82M $ 6.82M Suministro de Circulación 147.63M 147.63M 147.63M Suministro total 999,999,999.641655 999,999,999.641655 999,999,999.641655

La capitalización de mercado actual de JAM es de $ 552.10K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 599.11. El suministro circulante de JAM es de 147.63M, con un suministro total de 999999999.641655. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.82M.