Precio de InfiniFi USD hoy

El precio actual de InfiniFi USD (IUSD) hoy es $ 0.999895, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IUSD a USD es $ 0.999895 por IUSD.

InfiniFi USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 163,014,608, con un suministro circulante de 163.03M IUSD. Durante las últimas 24 horas, IUSD cotiza entre $ 0.996598 (bajo) y $ 1.001 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.11, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.903172.

En el corto plazo, IUSD experimentó un cambio de -0.12% en la última hora y de +0.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de InfiniFi USD (IUSD)

Cap de mercado $ 163.01M$ 163.01M $ 163.01M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 163.01M$ 163.01M $ 163.01M Suministro de Circulación 163.03M 163.03M 163.03M Suministro total 163,027,067.9198815 163,027,067.9198815 163,027,067.9198815

La capitalización de mercado actual de InfiniFi USD es de $ 163.01M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de IUSD es de 163.03M, con un suministro total de 163027067.9198815. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 163.01M.