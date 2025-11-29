Precio de iAero Protocol LIQ hoy

El precio actual de iAero Protocol LIQ (LIQ) hoy es $ 0.098428, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LIQ a USD es $ 0.098428 por LIQ.

iAero Protocol LIQ actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,315,070, con un suministro circulante de 13.85M LIQ. Durante las últimas 24 horas, LIQ cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.122092, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.075217.

En el corto plazo, LIQ experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de iAero Protocol LIQ (LIQ)

Cap de mercado $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Suministro de Circulación 13.85M 13.85M 13.85M Suministro total 32,221,195.48444286 32,221,195.48444286 32,221,195.48444286

La capitalización de mercado actual de iAero Protocol LIQ es de $ 1.32M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LIQ es de 13.85M, con un suministro total de 32221195.48444286. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.17M.