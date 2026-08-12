Precio de Huhu Cat hoy

El precio actual de Huhu Cat (HUHU) hoy es $ 0, con una variación del 0.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HUHU a USD es $ 0 por HUHU.

Huhu Cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 207,270, con un suministro circulante de 2.10B HUHU. Durante las últimas 24 horas, HUHU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01609606, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HUHU experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Huhu Cat (HUHU)

Cap de mercado $ 207.27K$ 207.27K $ 207.27K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 207.27K$ 207.27K $ 207.27K Suministro de Circulación 2.10B 2.10B 2.10B Suministro total 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Huhu Cat es de $ 207.27K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HUHU es de 2.10B, con un suministro total de 2100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 207.27K.