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Principales tokens de Ciberseguridad por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ciberseguridad. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04198
0.00%
-1.42%
+10.59%
$ 217.95M
$ 1.63M
2
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.00952
-0.01%
+2.22%
+1.05%
$ 43.97M
$ 5.80M
3
QANplatform
QANplatform
QANX
$ 0.01336765
-0.08%
+0.03%
+1.55%
$ 22.72M
$ 107.20K
4
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.11101
-0.11%
-3.61%
+10.41%
$ 17.82M
$ 476.84K
5
$ 0.004479
-0.07%
-3.49%
-0.82%
$ 8.44M
$ 13.44M
6
Forta
Forta
FORT
$ 0.0127
-0.08%
+0.63%
+1.52%
$ 8.06M
$ 4.55M
7
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.11992
+0.14%
+1.04%
+24.46%
$ 2.40M
$ 272.04K
8
QuStream
QuStream
QST
$ 0.00170372
-1.01%
-0.02%
-23.73%
$ 1.70M
$ 30.90K
9
HAI
HAI
HAI
$ 0.001599
-0.19%
+4.25%
+14.90%
$ 1.33M
$ 17.23M
10
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.0374
+0.08%
-0.74%
+4.35%
$ 1.08M
$ 2.00M
11
PureFi
PureFi
UFI
$ 0.00348432
-0.11%
-0.01%
-1.83%
$ 325.67K
$ 103.52
12
Biometric Financial
Biometric Financial
BIOFI
$ 0.00007659
-0.39%
-0.70%
+1.01%
$ 298.90K
$ 723.20M
13
CheckDot
CheckDot
CDT
$ 0.02427894
-0.05%
--
+2.33%
$ 242.77K
$ 96.17
14
AgentLISA
AgentLISA
LISA
$ 0.00105802
-0.42%
+0.02%
-16.88%
$ 228.77K
$ 1.47K
15
SmartCredit
SmartCredit
SMARTCREDIT
$ 0.103928
0.00%
--
-0.20%
$ 214.52K
$ 2.67
16
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.230148
0.00%
+0.06%
+4.63%
$ 189.06K
$ 10.84
17
Sharpe AI
Sharpe AI
SAI
$ 0.0008671
-0.05%
-3.09%
-8.06%
$ 96.92K
$ 69.53M
18
Lossless
Lossless
LSS
$ 0.00096543
0.00%
--
+10.92%
$ 83.10K
$ 1.04K
19
The Audit Oracle
The Audit Oracle
AUDIT
$ 0.00016929
0.00%
-0.00%
-3.39%
$ 68.96K
$ 3.12
20
IRONCLAD SECURITY
IRONCLAD SECURITY
ICLAD
$ 8.443E-5
0.00%
+4.40%
0.00%
$ 58.77K
--
21
LESTER by Virtuals
LESTER by Virtuals
LESTER
$ 4.697E-5
+0.09%
-5.40%
-7.23%
$ 46.97K
--
22
x402guard
x402guard
X40G
$ 5.462E-5
0.00%
-3.50%
-5.29%
$ 34.09K
--
23
baibysitter
baibysitter
BAIBY
$ 3.068E-5
0.00%
+1.20%
+0.33%
$ 30.68K
--
24
ThreatSlayerAI by Virtuals
ThreatSlayerAI by Virtuals
SLAYER
$ 1.091E-5
0.00%
-1.30%
-1.89%
$ 10.91K
--
25
Immunefi
Immunefi
IMU
$ 0.002221
+2.80%
-7.74%
+102.36%
--
$ 30.86M
26
Arcium
Arcium
ARX
$ 0.1175
+0.09%
-5.79%
-21.34%
--
$ 967.92K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ciberseguridad y por qué son populares?
Los tokens de Ciberseguridad representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 26 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $327.41M.
¿Cuál es el token de Ciberseguridad con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ciberseguridad rastreados en MEXC, ICLAD ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 4.40% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ciberseguridad están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 26 tokens de Ciberseguridad, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. CFX, GPS, QANX se encuentra entre los tokens populares de Ciberseguridad. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ciberseguridad?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ciberseguridad es de aproximadamente $327.41M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ciberseguridad, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.