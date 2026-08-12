Precio de GOXY hoy

El precio actual de GOXY (GOXY) hoy es $ 167,361, con una variación del 1.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOXY a USD es $ 167,361 por GOXY.

GOXY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 167,436, con un suministro circulante de 1.00 GOXY. Durante las últimas 24 horas, GOXY cotiza entre $ 163,597 (bajo) y $ 167,968 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 167,968, mientras que el mínimo histórico fue $ 157,269.

En el corto plazo, GOXY experimentó un cambio de -0.25% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.89K.

Información del mercado de GOXY (GOXY)

Cap de mercado $ 167.44K$ 167.44K $ 167.44K Volumen (24H) $ 2.89K$ 2.89K $ 2.89K Cap. de mercado totalmente diluida $ 167.44K$ 167.44K $ 167.44K Suministro de Circulación 1.00 1.00 1.00 Suministro total 1.0 1.0 1.0

La capitalización de mercado actual de GOXY es de $ 167.44K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.89K. El suministro circulante de GOXY es de 1.00, con un suministro total de 1.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 167.44K.