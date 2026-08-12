Precio de Gittensor hoy

El precio actual de Gittensor (SN74) hoy es $ 0.76615, con una variación del 0.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SN74 a USD es $ 0.76615 por SN74.

Gittensor actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,455,691, con un suministro circulante de 4.51M SN74. Durante las últimas 24 horas, SN74 cotiza entre $ 0.7475 (bajo) y $ 0.785983 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.72, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01147608.

En el corto plazo, SN74 experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -7.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.80K.

Información del mercado de Gittensor (SN74)

Cap de mercado $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Volumen (24H) $ 2.80K$ 2.80K $ 2.80K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Suministro de Circulación 4.51M 4.51M 4.51M Suministro total 4,510,395.192488072 4,510,395.192488072 4,510,395.192488072

La capitalización de mercado actual de Gittensor es de $ 3.46M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.80K. El suministro circulante de SN74 es de 4.51M, con un suministro total de 4510395.192488072. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.46M.