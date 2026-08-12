Precio de GigaChadGPT hoy

El precio actual de GigaChadGPT ($GIGA) hoy es $ 0, con una variación del 0.59% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $GIGA a USD es $ 0 por $GIGA.

GigaChadGPT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 35,666, con un suministro circulante de 100.00M $GIGA. Durante las últimas 24 horas, $GIGA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03888909, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, $GIGA experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 20.30.

Información del mercado de GigaChadGPT ($GIGA)

Cap de mercado $ 35.67K$ 35.67K $ 35.67K Volumen (24H) $ 20.30$ 20.30 $ 20.30 Cap. de mercado totalmente diluida $ 35.67K$ 35.67K $ 35.67K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de GigaChadGPT es de $ 35.67K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 20.30. El suministro circulante de $GIGA es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 35.67K.