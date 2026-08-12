Precio de GET Protocol hoy

El precio actual de GET Protocol (GET) hoy es $ 0.069492, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GET a USD es $ 0.069492 por GET.

GET Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 791,389, con un suministro circulante de 11.39M GET. Durante las últimas 24 horas, GET cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 10.02, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01128151.

En el corto plazo, GET experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 13.52.

Información del mercado de GET Protocol (GET)

Cap de mercado $ 791.39K$ 791.39K $ 791.39K Volumen (24H) $ 13.52$ 13.52 $ 13.52 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Suministro de Circulación 11.39M 11.39M 11.39M Suministro total 22,926,929.0 22,926,929.0 22,926,929.0

La capitalización de mercado actual de GET Protocol es de $ 791.39K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 13.52. El suministro circulante de GET es de 11.39M, con un suministro total de 22926929.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.59M.