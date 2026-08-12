Precio de FXArbUSDTRY hoy

El precio actual de FXArbUSDTRY (FXARBUSDTRY) hoy es $ 0.085092, con una variación del 0.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FXARBUSDTRY a USD es $ 0.085092 por FXARBUSDTRY.

FXArbUSDTRY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,261,650, con un suministro circulante de 50.08M FXARBUSDTRY. Durante las últimas 24 horas, FXARBUSDTRY cotiza entre $ 0.084953 (bajo) y $ 0.085113 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.085113, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.083701.

En el corto plazo, FXARBUSDTRY experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.47.

Información del mercado de FXArbUSDTRY (FXARBUSDTRY)

Cap de mercado $ 4.26M$ 4.26M $ 4.26M Volumen (24H) $ 55.47$ 55.47 $ 55.47 Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.26M$ 4.26M $ 4.26M Suministro de Circulación 50.08M 50.08M 50.08M Suministro total 50,083,572.3 50,083,572.3 50,083,572.3

La capitalización de mercado actual de FXArbUSDTRY es de $ 4.26M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.47. El suministro circulante de FXARBUSDTRY es de 50.08M, con un suministro total de 50083572.3. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.26M.