Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Estrategia NFT Flywheel por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Estrategia NFT Flywheel. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
PunkStrategy
PunkStrategy
PNKSTR
$ 0.00680986
-0.40%
-0.03%
+1.71%
$ 6.18M
$ 44.92K
2
ChimpStrategy
ChimpStrategy
CHMPSTR
$ 0.00230895
-0.17%
-0.03%
-15.51%
$ 1.94M
$ 5.69K
3
VibeStrategy
VibeStrategy
VIBESTR
$ 0.00132888
-0.12%
-0.02%
-18.21%
$ 968.86K
$ 5.96K
4
ApeStrategy
ApeStrategy
APESTR
$ 0.00079176
-0.15%
-0.00%
-5.97%
$ 572.35K
$ 2.64K
5
PudgyStrategy
PudgyStrategy
PUDGYSTR
$ 0.00058797
-0.26%
+0.01%
-5.38%
$ 568.15K
$ 773.99
6
CheckStrategy
CheckStrategy
CHKSTR
$ 0.00027811
-0.17%
+0.01%
-0.84%
$ 254.16K
$ 33.20
7
PainStrategy
PainStrategy
PAINSTR
$ 0.00026878
0.00%
+0.00%
-3.02%
$ 251.33K
$ 193.14
8
BirbStrategy
BirbStrategy
BIRBSTR
$ 0.00025124
0.00%
--
-2.41%
$ 226.97K
$ 8.01
9
OtherdeedStrategy
OtherdeedStrategy
DEEDSTR
$ 0.00023803
-0.23%
+0.01%
-10.95%
$ 218.93K
$ 5.20K
10
Punk Auction
Punk Auction
PAST
$ 0.200856
0.00%
--
-3.85%
$ 195.15K
$ 8.46
11
MeebitStrategy
MeebitStrategy
MEEBSTR
$ 0.00020509
-0.27%
--
-2.39%
$ 189.19K
$ 972.24
12
ToadzStrategy
ToadzStrategy
TOADSTR
$ 0.0001845
0.00%
--
-1.60%
$ 171.45K
$ 168.74
13
V1 Punk Strategic Reserve
V1 Punk Strategic Reserve
PUNKSR
$ 0.00027989
0.00%
--
+0.06%
$ 170.97K
$ 34.42
14
DickStrategy
DickStrategy
DICKSTR
$ 0.00018476
-0.18%
--
-4.84%
$ 166.51K
$ 331.04
15
Nakamigo
Nakamigo
MEEGSTR
$ 0.00018285
-0.27%
--
+2.07%
$ 161.26K
$ 6.65K
16
RektStrategy
RektStrategy
REKTSTR
$ 0.00017837
0.00%
--
0.00%
$ 161.25K
$ 535.12
17
GobStrategy
GobStrategy
GOBSTR
$ 0.00020846
-0.27%
-0.00%
-0.70%
$ 160.27K
$ 872.26
18
SquiggleStrategy
SquiggleStrategy
SQUIGSTR
$ 0.00016821
0.00%
--
-1.58%
$ 156.88K
$ 11.19
19
GLHFStrategy
GLHFStrategy
GLHFSTR
$ 0.00015479
0.00%
--
-10.00%
$ 142.42K
$ 3.58K
20
NakamotoStrategy
NakamotoStrategy
NAKASTR
$ 0.00013663
0.00%
--
-2.11%
$ 136.63K
$ 300.21
21
Strategy Punks
Strategy Punks
$STRPNK
$ 0.00011525
0.00%
--
+8.66%
$ 115.25K
$ 121.10
22
DeathSTR
DeathSTR
DEATHSTR
$ 0.00016889
0.00%
--
-7.85%
$ 97.44K
$ 815.22
23
Fwogs Strategy
Fwogs Strategy
FWOGSTR
$ 7.671E-5
0.00%
-3.50%
-0.01%
$ 70.59K
--
24
Base Strategy
Base Strategy
BASTR
$ 7.11475E-7
0.00%
-5.60%
+2.81%
$ 67.93K
--
25
Claynosaurz Strategy
Claynosaurz Strategy
CNZSTRAT
$ 0.0001188
0.00%
--
+2.26%
$ 64.86K
$ 92.86
26
Madlads Strategy
Madlads Strategy
MLSTRAT
$ 5.351E-5
0.00%
-1.90%
+2.08%
$ 48.83K
--
27
Awoo
Awoo
AWOO
$ 7.912E-5
0.00%
-0.70%
+2.31%
$ 39.56K
--
28
HypurrStrategy
HypurrStrategy
HYPSTR
$ 4.179E-5
0.00%
-2.70%
-3.06%
$ 37.22K
--
29
Bodoggos Strategy
Bodoggos Strategy
BDGSTRAT
$ 2.843E-5
0.00%
+5.00%
+5.02%
$ 27.13K
--
30
Gifts Strategy
Gifts Strategy
GIFTSTR
$ 0.0003771
-0.06%
+0.02%
-4.99%
$ 26.85K
$ 17.67

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Estrategia NFT Flywheel y por qué son populares?
Los tokens de Estrategia NFT Flywheel representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 30 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $13.58M.
¿Cuál es el token de Estrategia NFT Flywheel con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Estrategia NFT Flywheel rastreados en MEXC, BDGSTRAT ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 5.00% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Estrategia NFT Flywheel están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 30 tokens de Estrategia NFT Flywheel, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. PNKSTR, CHMPSTR, VIBESTR se encuentra entre los tokens populares de Estrategia NFT Flywheel. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Estrategia NFT Flywheel?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Estrategia NFT Flywheel es de aproximadamente $13.58M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Estrategia NFT Flywheel, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.