Precio de FROGS hoy

El precio actual de FROGS (FROGS) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FROGS a USD es $ 0 por FROGS.

FROGS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,676, con un suministro circulante de 84.71T FROGS. Durante las últimas 24 horas, FROGS cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FROGS experimentó un cambio de -- en la última hora y de -38.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FROGS (FROGS)

Cap de mercado $ 23.68K$ 23.68K $ 23.68K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.95K$ 27.95K $ 27.95K Suministro de Circulación 84.71T 84.71T 84.71T Suministro total 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de FROGS es de $ 23.68K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FROGS es de 84.71T, con un suministro total de 100000000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.95K.