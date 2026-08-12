Precio de Franklin hoy

El precio actual de Franklin (FLY) hoy es $ 0, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FLY a USD es $ 0 por FLY.

Franklin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,753.28, con un suministro circulante de 519.48M FLY. Durante las últimas 24 horas, FLY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.499968, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FLY experimentó un cambio de -- en la última hora y de -6.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Franklin (FLY)

Cap de mercado $ 18.75K$ 18.75K $ 18.75K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 31.79K$ 31.79K $ 31.79K Suministro de Circulación 519.48M 519.48M 519.48M Suministro total 1,675,697,249.0 1,675,697,249.0 1,675,697,249.0

La capitalización de mercado actual de Franklin es de $ 18.75K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FLY es de 519.48M, con un suministro total de 1675697249.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 31.79K.