Precio de Fluid Wrapped Staked ETH hoy

El precio actual de Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) hoy es $ 2,258.73, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FWSTETH a USD es $ 2,258.73 por FWSTETH.

Fluid Wrapped Staked ETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 34,219,255, con un suministro circulante de 15.15K FWSTETH. Durante las últimas 24 horas, FWSTETH cotiza entre $ 2,249.82 (bajo) y $ 2,256.83 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4,548.45, mientras que el mínimo histórico fue $ 1,589.51.

En el corto plazo, FWSTETH experimentó un cambio de +0.16% en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 30.29.

Información del mercado de Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH)

Cap de mercado $ 34.22M$ 34.22M $ 34.22M Volumen (24H) $ 30.29$ 30.29 $ 30.29 Cap. de mercado totalmente diluida $ 34.22M$ 34.22M $ 34.22M Suministro de Circulación 15.15K 15.15K 15.15K Suministro total 15,145.0 15,145.0 15,145.0

La capitalización de mercado actual de Fluid Wrapped Staked ETH es de $ 34.22M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 30.29. El suministro circulante de FWSTETH es de 15.15K, con un suministro total de 15145.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 34.22M.