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Principales tokens de ETH en staking líquido por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: ETH en staking líquido. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,885.88
-0.17%
+0.51%
-1.20%
$ 16.97B
$ 30.34
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,023.99
-0.29%
+0.01%
-1.24%
$ 867.91M
$ 26.09K
3
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,204.54
-0.21%
+0.01%
-1.21%
$ 706.28M
$ 614.40K
4
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,112.2
-0.36%
0.00%
-1.28%
$ 605.45M
$ 7.91M
5
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,065.07
+0.10%
+0.00%
-1.41%
$ 447.35M
$ 162.60K
6
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,145.84
-0.14%
+0.01%
-1.01%
$ 352.89M
$ 4.80M
7
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 1,973.76
-0.10%
-0.01%
-2.98%
$ 280.52M
$ 6.41K
8
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,193.61
-0.16%
+0.01%
-0.85%
$ 81.28M
$ 7.63K
9
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 1,884.41
-0.27%
+0.01%
-1.31%
$ 69.30M
$ 42.10K
10
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2,354.95
-0.13%
+0.01%
-1.24%
$ 48.94M
$ 635.05
11
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
$ 2,251.45
-1.15%
--
-1.48%
$ 34.10M
$ 1.52
12
Super OETH
Super OETH
SUPEROETHB
$ 1,885.28
-0.13%
+0.01%
-1.14%
$ 27.89M
$ 9.93K
13
Universal ETH
Universal ETH
UNIETH
$ 2,148.86
0.00%
+0.01%
+1.83%
$ 19.42M
$ 144.14
14
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,324.01
-0.14%
--
-1.13%
$ 16.04M
$ 362.36
15
Dinero Staked ETH
Dinero Staked ETH
PXETH
$ 1,842.45
-0.17%
+0.00%
-1.74%
$ 4.90M
$ 23.64K
16
Wrapped Super OETH
Wrapped Super OETH
WSUPEROETHB
$ 2,085.57
-0.37%
+0.01%
-1.12%
$ 1.75M
--
17
Yay StakeStone Ether
Yay StakeStone Ether
YAYSTONE
$ 1,998.14
-0.20%
--
-0.85%
$ 325.96K
$ 321.40
18
Abstract Liquid Staked ETH
Abstract Liquid Staked ETH
ABSETH
$ 1,937.09
-0.03%
+0.01%
-1.78%
$ 169.63K
$ 113.74
19
Latch Staked ETH
Latch Staked ETH
ATETH
$ 1,719.83
0.00%
--
0.00%
$ 156.38K
$ 5.82
20
Berachain Staked ETH
Berachain Staked ETH
BERAETH
$ 1,970.33
-0.09%
+0.01%
-1.10%
$ 148.26K
$ 1.95

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de ETH en staking líquido y por qué son populares?
Los tokens de ETH en staking líquido representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 20 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $20.54B.
¿Cuál es el token de ETH en staking líquido con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de ETH en staking líquido rastreados en MEXC, STETH ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.51% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de ETH en staking líquido están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 20 tokens de ETH en staking líquido, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. STETH, RSETH, RETH se encuentra entre los tokens populares de ETH en staking líquido. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría ETH en staking líquido?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría ETH en staking líquido es de aproximadamente $20.54B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector ETH en staking líquido, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.