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Principales tokens de Juegos en cadena por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Juegos en cadena. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002042
-0.39%
-2.02%
-1.26%
$ 195.53M
$ 4.03B
2
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003151
-0.16%
-0.19%
+5.59%
$ 31.53M
$ 1.71B
3
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03622
+0.56%
-0.08%
+5.82%
$ 27.85M
$ 2.80M
4
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.005579
-0.68%
+2.61%
-2.34%
$ 2.22M
$ 14.66M
5
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.00881108
-0.72%
-0.02%
-4.07%
$ 1.22M
$ 50.58K
6
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029023
-0.24%
-0.03%
+2.50%
$ 871.01K
$ 388.43
7
Sovrun
Sovrun
SOVRN
$ 0.00100649
-0.35%
+0.01%
-0.97%
$ 841.63K
$ 1.10K
8
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0.00208117
-1.15%
+0.04%
-2.18%
$ 624.34K
$ 64.61
9
Fishing Frenzy
Fishing Frenzy
FISH
$ 0.00123127
0.00%
--
0.00%
$ 337.97K
$ 45.75
10
Deputy Dawgs
Deputy Dawgs
DDAWGS
$ 1.02E-6
0.00%
-0.20%
+2.70%
$ 319.89K
--
11
VEE
VEE
VEE
$ 3.334E-5
+0.06%
+0.40%
-2.11%
$ 220.70K
--
12
Arrland RUM
Arrland RUM
RUM
$ 8.492E-5
0.00%
-6.00%
+0.35%
$ 92.07K
--
13
Fate Adventure
Fate Adventure
FA
$ 0.00457634
0.00%
-0.02%
+5.71%
$ 45.76K
$ 5.35
14
Fishwar
Fishwar
FISHW
$ 3.99E-6
0.00%
+0.20%
-7.85%
$ 43.97K
--
15
TriviAgent by Virtuals
TriviAgent by Virtuals
TRIVI
$ 2.168E-5
0.00%
-4.00%
-10.41%
$ 17.40K
--
16
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003731
-0.05%
-1.94%
-3.42%
--
$ 15.19M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Juegos en cadena y por qué son populares?
Los tokens de Juegos en cadena representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 16 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $261.76M.
¿Cuál es el token de Juegos en cadena con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Juegos en cadena rastreados en MEXC, LOT ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.61% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Juegos en cadena están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 16 tokens de Juegos en cadena, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. FLOKI, WIN, PLAY se encuentra entre los tokens populares de Juegos en cadena. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Juegos en cadena?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Juegos en cadena es de aproximadamente $261.76M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Juegos en cadena, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.