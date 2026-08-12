Precio de Etherfuse GILTS hoy

El precio actual de Etherfuse GILTS (GILTS) hoy es $ 1.42, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GILTS a USD es $ 1.42 por GILTS.

Etherfuse GILTS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 177,367, con un suministro circulante de 125.03K GILTS. Durante las últimas 24 horas, GILTS cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.44, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.37.

En el corto plazo, GILTS experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 122.72.

Información del mercado de Etherfuse GILTS (GILTS)

Cap de mercado $ 177.37K$ 177.37K $ 177.37K Volumen (24H) $ 122.72$ 122.72 $ 122.72 Cap. de mercado totalmente diluida $ 177.37K$ 177.37K $ 177.37K Suministro de Circulación 125.03K 125.03K 125.03K Suministro total 125,026.0 125,026.0 125,026.0

La capitalización de mercado actual de Etherfuse GILTS es de $ 177.37K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 122.72. El suministro circulante de GILTS es de 125.03K, con un suministro total de 125026.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 177.37K.