Precio de eSui Dollar hoy

El precio actual de eSui Dollar (SUIUSDE) hoy es $ 0.998967, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUIUSDE a USD es $ 0.998967 por SUIUSDE.

eSui Dollar actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,082,775, con un suministro circulante de 13.10M SUIUSDE. Durante las últimas 24 horas, SUIUSDE cotiza entre $ 0.998854 (bajo) y $ 0.999704 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.062, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.978642.

En el corto plazo, SUIUSDE experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.68K.

Información del mercado de eSui Dollar (SUIUSDE)

Cap de mercado $ 13.08M$ 13.08M $ 13.08M Volumen (24H) $ 4.68K$ 4.68K $ 4.68K Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.08M$ 13.08M $ 13.08M Suministro de Circulación 13.10M 13.10M 13.10M Suministro total 13,096,208.621346 13,096,208.621346 13,096,208.621346

La capitalización de mercado actual de eSui Dollar es de $ 13.08M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.68K. El suministro circulante de SUIUSDE es de 13.10M, con un suministro total de 13096208.621346. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.08M.