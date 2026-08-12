Precio de Emperor hoy

El precio actual de Emperor (EMPI) hoy es $ 0.01099004, con una variación del 0.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EMPI a USD es $ 0.01099004 por EMPI.

Emperor actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 322,821, con un suministro circulante de 29.37M EMPI. Durante las últimas 24 horas, EMPI cotiza entre $ 0.01089901 (bajo) y $ 0.01103236 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03145494, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, EMPI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 201.33.

Información del mercado de Emperor (EMPI)

Cap de mercado $ 322.82K$ 322.82K $ 322.82K Volumen (24H) $ 201.33$ 201.33 $ 201.33 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Suministro de Circulación 29.37M 29.37M 29.37M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Emperor es de $ 322.82K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 201.33. El suministro circulante de EMPI es de 29.37M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.10M.