Precio de EARNFI hoy

El precio actual de EARNFI (EARNFI) hoy es $ 0, con una variación del 9.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EARNFI a USD es $ 0 por EARNFI.

EARNFI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 32,985, con un suministro circulante de 946.41M EARNFI. Durante las últimas 24 horas, EARNFI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, EARNFI experimentó un cambio de -0.88% en la última hora y de +1.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de EARNFI (EARNFI)

Cap de mercado $ 32.99K$ 32.99K $ 32.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 34.07K$ 34.07K $ 34.07K Suministro de Circulación 946.41M 946.41M 946.41M Suministro total 975,986,772.939927 975,986,772.939927 975,986,772.939927

La capitalización de mercado actual de EARNFI es de $ 32.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de EARNFI es de 946.41M, con un suministro total de 975986772.939927. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 34.07K.