Precio de drooling cat hoy

El precio actual de drooling cat (DROOLING) hoy es $ 0, con una variación del 24.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DROOLING a USD es $ 0 por DROOLING.

drooling cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 240,676, con un suministro circulante de 999.65M DROOLING. Durante las últimas 24 horas, DROOLING cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00363632, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DROOLING experimentó un cambio de -1.69% en la última hora y de -31.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 77.42K.

Información del mercado de drooling cat (DROOLING)

Cap de mercado $ 240.68K$ 240.68K $ 240.68K Volumen (24H) $ 77.42K$ 77.42K $ 77.42K Cap. de mercado totalmente diluida $ 240.68K$ 240.68K $ 240.68K Suministro de Circulación 999.65M 999.65M 999.65M Suministro total 999,647,292.474693 999,647,292.474693 999,647,292.474693

La capitalización de mercado actual de drooling cat es de $ 240.68K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 77.42K. El suministro circulante de DROOLING es de 999.65M, con un suministro total de 999647292.474693. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 240.68K.