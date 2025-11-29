Precio de Dosa the Demon hoy

El precio actual de Dosa the Demon (DOSA) hoy es --, con una variación del 6.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOSA a USD es -- por DOSA.

Dosa the Demon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 346,657, con un suministro circulante de 980.00M DOSA. Durante las últimas 24 horas, DOSA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00220213, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DOSA experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de +1.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dosa the Demon (DOSA)

Cap de mercado $ 346.66K$ 346.66K $ 346.66K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 346.66K$ 346.66K $ 346.66K Suministro de Circulación 980.00M 980.00M 980.00M Suministro total 980,000,000.0 980,000,000.0 980,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Dosa the Demon es de $ 346.66K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DOSA es de 980.00M, con un suministro total de 980000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 346.66K.