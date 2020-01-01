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Principales tokens de Ecosistema Hedera por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Hedera. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,662.33
-0.19%
-0.43%
-1.75%
$ 7.43B
$ 7.35
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.683
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999007
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 4.06B
$ 64.72M
5
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06648
-0.06%
-1.32%
-3.17%
$ 2.89B
$ 2.14M
6
FINS
FINS
FINS
$ 0.04066664
0.00%
--
0.00%
$ 34.35M
$ 42.64K
7
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,884.66
-0.13%
+0.01%
-1.03%
$ 13.96M
$ 394.93K
8
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.781083
+0.01%
0.00%
+0.07%
$ 12.21M
$ 290.90K
9
SaucerSwap
SaucerSwap
SAUCE
$ 0.01246
0.00%
-2.12%
-4.08%
$ 11.29M
$ 38.38K
10
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.707356
+0.21%
+0.01%
+0.69%
$ 5.94M
$ 1.35K
11
HashPack
HashPack
PACK
$ 0.00417911
0.00%
+0.00%
-4.59%
$ 2.78M
$ 2.63K
12
HubSuite
HubSuite
HSUITE
$ 8.115E-5
-0.02%
-1.30%
+6.68%
$ 1.82M
--
13
HAI
HAI
HAI
$ 0.001598
-0.19%
+4.18%
+14.90%
$ 1.33M
$ 17.26M
14
Karate Combat
Karate Combat
KARATE
$ 1.698E-5
0.00%
-3.00%
-3.30%
$ 1.13M
--
15
Bonzo Finance
Bonzo Finance
BONZO
$ 0.00817026
0.00%
-0.00%
-4.84%
$ 1.11M
$ 3.03K
16
STEAM
STEAM
STEAM
$ 0.00228591
0.00%
-0.00%
-1.90%
$ 633.81K
$ 62.43
17
xPACK
xPACK
XPACK
$ 0.00459172
-0.31%
+0.00%
-2.79%
$ 621.54K
$ 5.80
18
GRELF
GRELF
GRELF
$ 0.072656
0.00%
-0.00%
-4.32%
$ 484.38K
$ 199.17
19
xBONZO
xBONZO
XBONZO
$ 0.0089542
0.00%
+0.01%
-2.86%
$ 343.42K
$ 84.57
20
Hedera Swiss Franc
Hedera Swiss Franc
HCHF
$ 1.31
0.00%
+0.02%
-1.50%
$ 181.96K
$ 74.70
21
HeadStarter
HeadStarter
HST
$ 0.0009282
0.00%
-0.00%
-5.07%
$ 174.88K
$ 1.65
22
Dosa the Demon
Dosa the Demon
DOSA
$ 0.00016009
0.00%
-0.06%
+6.01%
$ 156.88K
$ 2.08K
23
Kabila
Kabila
KBL
$ 0.00064687
0.00%
0.00%
-5.28%
$ 147.67K
$ 3.14
24
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001266
+0.16%
-4.01%
-12.01%
$ 126.79K
$ 428.72M
25
Jeeteroo
Jeeteroo
JEET
$ 9.291E-5
0.00%
-1.20%
-2.71%
$ 92.86K
--
26
Meme Millionaires
Meme Millionaires
MFM
$ 0.00010554
0.00%
--
-4.62%
$ 83.49K
$ 1.65
27
GCoin
GCoin
GC
$ 0.00063522
0.00%
0.00%
-19.16%
$ 63.52K
$ 132.32
28
DINO
DINO
DINO
$ 6.451E-5
0.00%
-3.30%
+0.83%
$ 63.22K
--
29
SMACKM
SMACKM
SMACKM
$ 6.901E-5
+0.01%
-0.30%
-3.70%
$ 56.29K
--
30
Calaxy
Calaxy
CLXY
$ 0.00057786
0.00%
--
-4.49%
$ 53.22K
$ 8.67
31
Sauce Inu
Sauce Inu
SAUCEINU
$ 3.32134E-7
0.00%
-2.70%
-14.67%
$ 33.21K
--
32
HBARbarian
HBARbarian
HBARBARIAN
$ 2.83E-6
0.00%
-1.40%
-0.70%
$ 28.30K
--
33
Intuition
Intuition
TRUST
$ 0.05202
-0.25%
+0.25%
-0.02%
--
$ 1.21M
34
dovu
dovu
DOVU
$ 0.0020267
0.00%
-2.12%
+7.23%
--
$ 14.04K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Hedera y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Hedera representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 34 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $95.03B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Hedera con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Hedera rastreados en MEXC, HAI ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 4.18% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Hedera están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 34 tokens de Ecosistema Hedera, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, WBTC, LINK se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Hedera. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Hedera?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Hedera es de aproximadamente $95.03B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Hedera, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.