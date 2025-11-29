Precio de Doctor Mutant hoy

El precio actual de Doctor Mutant (DRMUTANT) hoy es --, con una variación del 0.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DRMUTANT a USD es -- por DRMUTANT.

Doctor Mutant actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,589, con un suministro circulante de 1.00B DRMUTANT. Durante las últimas 24 horas, DRMUTANT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00232529, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DRMUTANT experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de +9.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Doctor Mutant (DRMUTANT)

Cap de mercado $ 27.59K$ 27.59K $ 27.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.59K$ 27.59K $ 27.59K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Doctor Mutant es de $ 27.59K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DRMUTANT es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.59K.