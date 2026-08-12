Precio de Daimon hoy

El precio actual de Daimon (DAIMON) hoy es $ 0, con una variación del 0.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DAIMON a USD es $ 0 por DAIMON.

Daimon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,796, con un suministro circulante de 95.03B DAIMON. Durante las últimas 24 horas, DAIMON cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DAIMON experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Daimon (DAIMON)

Cap de mercado $ 26.80K$ 26.80K $ 26.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.80K$ 26.80K $ 26.80K Suministro de Circulación 95.03B 95.03B 95.03B Suministro total 95,028,978,891.58144 95,028,978,891.58144 95,028,978,891.58144

La capitalización de mercado actual de Daimon es de $ 26.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DAIMON es de 95.03B, con un suministro total de 95028978891.58144. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.80K.