Precio de Covenant hoy

El precio actual de Covenant (CVNT) hoy es $ 0, con una variación del 2.86% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CVNT a USD es $ 0 por CVNT.

Covenant actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 49,452, con un suministro circulante de 900.18M CVNT. Durante las últimas 24 horas, CVNT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CVNT experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de -13.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Covenant (CVNT)

Cap de mercado $ 49.45K$ 49.45K $ 49.45K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 52.38K$ 52.38K $ 52.38K Suministro de Circulación 900.18M 900.18M 900.18M Suministro total 999,992,439.230318 999,992,439.230318 999,992,439.230318

La capitalización de mercado actual de Covenant es de $ 49.45K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CVNT es de 900.18M, con un suministro total de 999992439.230318. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 52.38K.