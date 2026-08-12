Precio de ConsumerFi Protocol hoy

El precio actual de ConsumerFi Protocol (CFI) hoy es $ 0, con una variación del 1.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CFI a USD es $ 0 por CFI.

ConsumerFi Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 117,084, con un suministro circulante de 223.70M CFI. Durante las últimas 24 horas, CFI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00737355, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CFI experimentó un cambio de -0.08% en la última hora y de -2.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.49K.

Información del mercado de ConsumerFi Protocol (CFI)

Cap de mercado $ 117.08K$ 117.08K $ 117.08K Volumen (24H) $ 2.49K$ 2.49K $ 2.49K Cap. de mercado totalmente diluida $ 484.01K$ 484.01K $ 484.01K Suministro de Circulación 223.70M 223.70M 223.70M Suministro total 924,752,920.9343812 924,752,920.9343812 924,752,920.9343812

La capitalización de mercado actual de ConsumerFi Protocol es de $ 117.08K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.49K. El suministro circulante de CFI es de 223.70M, con un suministro total de 924752920.9343812. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 484.01K.