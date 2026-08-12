Precio de Cod3x USD hoy

El precio actual de Cod3x USD (CDXUSD) hoy es $ 0.994497, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CDXUSD a USD es $ 0.994497 por CDXUSD.

Cod3x USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,116,275, con un suministro circulante de 6.15M CDXUSD. Durante las últimas 24 horas, CDXUSD cotiza entre $ 0.99408 (bajo) y $ 0.995131 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.38, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.956356.

En el corto plazo, CDXUSD experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de -0.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 260.80.

Información del mercado de Cod3x USD (CDXUSD)

Cap de mercado $ 6.12M$ 6.12M $ 6.12M Volumen (24H) $ 260.80$ 260.80 $ 260.80 Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.12M$ 6.12M $ 6.12M Suministro de Circulación 6.15M 6.15M 6.15M Suministro total 6,150,000.0 6,150,000.0 6,150,000.0

La capitalización de mercado actual de Cod3x USD es de $ 6.12M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 260.80. El suministro circulante de CDXUSD es de 6.15M, con un suministro total de 6150000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.12M.