Precio de Cloister hoy

El precio actual de Cloister (CLOISTER) hoy es $ 0, con una variación del 0.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLOISTER a USD es $ 0 por CLOISTER.

Cloister actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,004, con un suministro circulante de 100.00B CLOISTER. Durante las últimas 24 horas, CLOISTER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CLOISTER experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de +0.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Cloister (CLOISTER)

Cap de mercado $ 23.00K$ 23.00K $ 23.00K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 23.00K$ 23.00K $ 23.00K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalización de mercado actual de Cloister es de $ 23.00K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CLOISTER es de 100.00B, con un suministro total de 99999999999.99998. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 23.00K.