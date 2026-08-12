Precio de Clarity Protocol hoy

El precio actual de Clarity Protocol (FOLD) hoy es $ 0, con una variación del 37.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FOLD a USD es $ 0 por FOLD.

Clarity Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 34,622, con un suministro circulante de 879.99M FOLD. Durante las últimas 24 horas, FOLD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00202191, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FOLD experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de -27.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Clarity Protocol (FOLD)

Cap de mercado $ 34.62K$ 34.62K $ 34.62K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 39.34K$ 39.34K $ 39.34K Suministro de Circulación 879.99M 879.99M 879.99M Suministro total 999,990,875.517014 999,990,875.517014 999,990,875.517014

La capitalización de mercado actual de Clarity Protocol es de $ 34.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FOLD es de 879.99M, con un suministro total de 999990875.517014. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 39.34K.