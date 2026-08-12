Precio de Chevron xStock hoy

El precio actual de Chevron xStock (CVXX) hoy es $ 194.02, con una variación del 0.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CVXX a USD es $ 194.02 por CVXX.

Chevron xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,148,311, con un suministro circulante de 5.92K CVXX. Durante las últimas 24 horas, CVXX cotiza entre $ 192.97 (bajo) y $ 199.27 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 310.05, mientras que el mínimo histórico fue $ 145.92.

En el corto plazo, CVXX experimentó un cambio de +0.53% en la última hora y de -0.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.32K.

Información del mercado de Chevron xStock (CVXX)

Cap de mercado $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Volumen (24H) $ 3.32K$ 3.32K $ 3.32K Cap. de mercado totalmente diluida $ 110.74M$ 110.74M $ 110.74M Suministro de Circulación 5.92K 5.92K 5.92K Suministro total 570,769.120315467 570,769.120315467 570,769.120315467

La capitalización de mercado actual de Chevron xStock es de $ 1.15M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.32K. El suministro circulante de CVXX es de 5.92K, con un suministro total de 570769.120315467. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 110.74M.