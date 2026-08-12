Precio de Catgirl hoy

El precio actual de Catgirl (CATGIRL) hoy es $ 0, con una variación del 2.54% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CATGIRL a USD es $ 0 por CATGIRL.

Catgirl actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 204,700, con un suministro circulante de 35,672.68T CATGIRL. Durante las últimas 24 horas, CATGIRL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CATGIRL experimentó un cambio de -0.61% en la última hora y de +4.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Catgirl (CATGIRL)

Cap de mercado $ 204.70K$ 204.70K $ 204.70K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 211.08K$ 211.08K $ 211.08K Suministro de Circulación 35,672.68T 35,672.68T 35,672.68T Suministro total 3.67840820070997e+16 3.67840820070997e+16 3.67840820070997e+16

La capitalización de mercado actual de Catgirl es de $ 204.70K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CATGIRL es de 35,672.68T, con un suministro total de 3.67840820070997e+16. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 211.08K.