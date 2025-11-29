Precio de MultiBank Group hoy

El precio actual de MultiBank Group (MBG) hoy es $ 0.4621, con una variación del 0.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MBG a USD es $ 0.4621 por MBG.

MultiBank Group actualmente está en el puesto #3253 por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- MBG. Durante las últimas 24 horas, MBG cotiza entre $ 0.4386 (bajo) y $ 0.4731 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.6915943417368275, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.36701751283509526.

En el corto plazo, MBG experimentó un cambio de +1.20% en la última hora y de +1.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 11.82M.

Información del mercado de MultiBank Group (MBG)

Puesto No.3253 Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 11.82M$ 11.82M $ 11.82M Cap. de mercado totalmente diluida $ 462.10M$ 462.10M $ 462.10M Suministro de Circulación ---- -- Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de MultiBank Group es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 11.82M. El suministro circulante de MBG es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 462.10M.