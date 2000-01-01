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Principales tokens de Ecosistema XDC por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema XDC. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.751
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
3
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
+0.01%
+0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 127.88K
4
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0.295479
-0.04%
0.00%
-0.02%
$ 72.39M
$ 627.41K
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.002
0.00%
+0.00%
+0.20%
$ 32.43M
$ 4.69M
6
Gama Token
Gama Token
GAMA
$ 0.183834
-0.01%
+0.00%
-3.05%
$ 18.39M
$ 607.69K
7
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,884.66
-0.13%
+0.01%
-1.03%
$ 13.96M
$ 394.93K
8
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.707356
+0.21%
+0.01%
+0.69%
$ 5.94M
$ 1.35K
9
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 140.75
0.00%
+0.00%
+2.89%
$ 3.38M
$ 768.45K
10
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999799
+0.08%
-0.00%
-0.22%
$ 2.47M
$ 59.21K
11
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.706504
0.00%
+0.00%
+0.09%
$ 2.23M
$ 3.35K
12
Wrapped XDC
Wrapped XDC
WXDC
$ 0.0269396
-0.86%
+0.00%
+3.76%
$ 1.95M
$ 474.95K
13
Dog With Purpose
Dog With Purpose
DOPU
$ 0.00173867
-0.18%
+0.00%
-0.57%
$ 1.74M
$ 167.35K
14
BigWater
BigWater
BIGW
$ 0.00159868
0.00%
--
0.00%
$ 1.47M
$ 22.22
15
Fathom Dollar
Fathom Dollar
FXD
$ 0.828995
0.00%
-0.07%
-3.60%
$ 655.19K
$ 148.11
16
Plugin
Plugin
PLI
$ 0.00118997
+0.09%
-0.13%
-24.08%
$ 594.99K
$ 10.45K
17
Globiance Exchange
Globiance Exchange
GBEX
$ 9.58061E-10
0.00%
-2.00%
-1.02%
$ 352.85K
--
18
Prime Numbers Labs
Prime Numbers Labs
PRFI
$ 0.00509581
0.00%
-0.01%
+6.49%
$ 185.07K
$ 1.32
19
Beny Bad Boy
Beny Bad Boy
BBB
$ 0.00011308
0.00%
--
0.00%
$ 183.05K
$ 5.15
20
XSwap Treasure
XSwap Treasure
XTT
$ 0.0001534
-0.04%
--
+1.14%
$ 181.75K
$ 6.01
21
XSwap Protocol
XSwap Protocol
XSP
$ 6.856E-5
-0.07%
-3.90%
-10.76%
$ 164.35K
--
22
Gains
Gains
GAINS
$ 0.00251852
0.00%
--
-3.20%
$ 146.34K
$ 92.69
23
ROXONN
ROXONN
ROXN
$ 0.00123555
0.00%
--
0.00%
$ 22.45K
$ 2.47
24
StorX Network
StorX Network
SRX
$ 0.05135
+0.10%
+0.06%
-0.79%
--
$ 156.89K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema XDC y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema XDC representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 24 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $82.03B.
¿Cuál es el token de Ecosistema XDC con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema XDC rastreados en MEXC, LINK ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.86% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema XDC están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 24 tokens de Ecosistema XDC, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, LINK, USDF se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema XDC. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema XDC?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema XDC es de aproximadamente $82.03B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema XDC, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.