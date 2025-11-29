Precio de Australian Digital Dollar hoy

El precio actual de Australian Digital Dollar (AUDD) hoy es $ 0.654801, con una variación del 0.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AUDD a USD es $ 0.654801 por AUDD.

Australian Digital Dollar actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,029,410, con un suministro circulante de 6.15M AUDD. Durante las últimas 24 horas, AUDD cotiza entre $ 0.648581 (bajo) y $ 0.656326 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.87, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.36464.

En el corto plazo, AUDD experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +1.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Australian Digital Dollar (AUDD)

Cap de mercado $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M Suministro de Circulación 6.15M 6.15M 6.15M Suministro total 6,152,817.454638 6,152,817.454638 6,152,817.454638

La capitalización de mercado actual de Australian Digital Dollar es de $ 4.03M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AUDD es de 6.15M, con un suministro total de 6152817.454638. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.03M.